КХЛ назвала лидеров по голам, передачам и очкам по итогам 2024 года

Континентальная хоккейная лига подвела статистические итоги 2024 года. За календарный год в лиге состоялось 797 матчей, и в этих играх приняли участие 898 игроков. На трибунах ледовых арен побывало более 5,5 миллиона зрителей (5 746 994 человек). За последние шесть лет — это наивысший показатель.

Второй календарный год подряд лучшим по голам стал нападающий «Авангарда» Рид Буше (37). В 2023 году он едва (48) не дотянулся до рекорда Сергея Мозякина (49 в 2014-м).

По результативным передачам лучшим стал нападающий московского «Динамо» Никита Гусев (59). Гусев стал лучшим по передачам в третий раз (2017, 2018, 2024). Рекордсмен – Александр Радулов (66 в 2010-м).

Гусев также стал лучшим и по очкам, набрав 84 балла. Рекордсмен – Сергей Мозякин (101 в 2014-м), единственный игрок в истории КХЛ, перешагнувший отметку в 100 очков за один календарный год.

С более подробной статистикой по итогам 2024 года можно ознакомиться по ссылке.