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Капитан «Локомотива»: Макдэвид, Маккиннон в хорошем смысле фрики

Капитан «Локомотива»: Макдэвид, Маккиннон в хорошем смысле фрики
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Капитан «Локомотива» Александр Елесин рассказал, чей подход из хоккеистов в отношении питания ему импонирует, отметив лидеров «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона.

«Я много о ком читал. Понятно, что Макдэвид, Маккиннон в хорошем смысле фрики. Но надо понимать, что в интернете всё немного приукрашивают. Конечно, можно взять и сказать: «Ну, всё, буду есть сладкую картошку, как Маккиннон». Но надо сначала подумать, сколько он её ест, кто её готовит ему, какой у него рост-вес, какой он делает объём работы», — приводит слова Елесина «ВсеПроСпорт».

28-летний Елесин в текущем сезоне провёл 41 матч, в которых набрал пять очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «+8».

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