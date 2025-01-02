Рене Фазель выразил надежду на допуск сборной России на Олимпийские игры от ИИХФ

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель выразил надежду на допуск сборной России на Олимпийские игры в скором времени по примеру решения Международного союза конькобежцев (ISU).

«Говоря об Олимпийских играх, я надеюсь, что российские спортсмены примут в них участие. ISU уже принял отличное решение в плане допуска россиян на отбор на Игры. Говоря об ИИХФ, мы надеемся, что они сделают правильный выбор.

К сожалению, политика берёт верх над спортом в последние годы. Может быть, новый президент Международного олимпийского комитета также поможет объединить спорт в духе олимпизма и барона де Кубертена», — цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Официальное решение по допуску сборной России к участию в Олимпийских играх ожидается не раньше февраля-марта 2025 года.