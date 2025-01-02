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Двукратный олимпийский чемпион назвал проблемы молодёжной сборной Казахстана на МЧМ-2025

Двукратный олимпийский чемпион назвал проблемы молодёжной сборной Казахстана на МЧМ-2025
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Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина Игорь Кравчук рассказал о главных проблемах в игре молодёжной сборной Казахстана на МЧМ-2025.

— В чём проблема Казахстана?
— Мне показалось, что с теми же шведами казахстанцы сыграли в устаревший хоккей. Два защитника действовали глубоко, три форварда вытянулись по синей линии, из-за чего возникало много свободных зон. Шведы, а потом и чехи наших соседей просто разорвали. Есть вопросы и по функциональной подготовке. Казахстанцы не выдерживали ритм игры, шли завалы. Отсюда счета 1:8 и 2:14, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.

Ранее Игорь Кравчук оценил проходящий в Канаде молодёжный чемпионат мира.

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