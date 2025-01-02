Канадский защитник «Авангарда» рассказал, почему не смог заиграть в НХЛ

Канадский защитник «Авангарда» Райан Меркли назвал причины, по которым не смог заиграть в Национальной хоккейной лиге за «Сан-Хосе Шаркс».

— Что пошло не так для вас в «Сан-Хосе»?

— Когда я только попал в «Сан-Хосе», там были Брент Бёрнс и Эрик Карлссон, два праворуких атакующих защитника. И это сильнейшая лига в мире, конкуренция невероятная. На третий год в «Шаркс» я думал, что пришло моё время. Сменился менеджмент. Я сыграл 39 матчей в НХЛ. Но не сработало, — приводит слова Меркли «ВсеПроСпорт».

Напомним, 24-летний Меркли начал сезон-2024/2025 в составе «Куньлуня», а позже перешёл в «Авангард». Сейчас защитник провёл за омскую команду 11 матчей, набрав пять очков.