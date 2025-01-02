Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский защитник «Авангарда» рассказал, почему не смог заиграть в НХЛ

Канадский защитник «Авангарда» рассказал, почему не смог заиграть в НХЛ
Комментарии

Канадский защитник «Авангарда» Райан Меркли назвал причины, по которым не смог заиграть в Национальной хоккейной лиге за «Сан-Хосе Шаркс».

— Что пошло не так для вас в «Сан-Хосе»?
— Когда я только попал в «Сан-Хосе», там были Брент Бёрнс и Эрик Карлссон, два праворуких атакующих защитника. И это сильнейшая лига в мире, конкуренция невероятная. На третий год в «Шаркс» я думал, что пришло моё время. Сменился менеджмент. Я сыграл 39 матчей в НХЛ. Но не сработало, — приводит слова Меркли «ВсеПроСпорт».

Напомним, 24-летний Меркли начал сезон-2024/2025 в составе «Куньлуня», а позже перешёл в «Авангард». Сейчас защитник провёл за омскую команду 11 матчей, набрав пять очков.

Материалы по теме
Защитник «Авангарда» Меркли рассказал, в чём Омск похож на города Канады
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android