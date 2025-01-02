Губерниев оценил 19-е место Малкина в рейтинге лучших хоккеистов XXI века от Sportsnet

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил 19-е место российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в рейтинге лучших хоккеистов XXI века по версии Sportsnet.

«Там же любят солистов. Например, во многих музыкальных группах лидер-гитарист – одна история, а басист – другая. А ты попробуй без баса сыграть. Солист и фронтмен, как тот же Кросби, одна ипостась. А ритм-гитара держит командный темп. Малкин – человек, который может быть и солистом, и играть роль второго плана, и бэк-вокалистом, и ярко выраженным фронтменом. Для команды он ценнейший игрок, я бы не стал обращать внимания на его 19-е место в рейтинге. То, что он заслуженно в списке величайших, это совершенно точно», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, североамериканское издание Sportsnet составило рейтинг лучших хоккеистов XXI века, который возглавил капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.