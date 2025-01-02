Трёхкратный чемпион мира отметил три клуба, усилившихся в дедлайн КХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отметил «Локомотив», «Металлург» и московское «Динамо», как клубы, которые усилились лучше всех в дедлайн КХЛ.

«На мой взгляд, перед дедлайном точечно усилился «Локомотив». Ярославцы подписали Рихарда Паника. Кроме того, у них теперь появился Богдан Киселевич. Ещё мне понравилось, как дозаявочный период закончил магнитогорский «Металлург», который сумел подписать Борну Рендулича, Троя Джозефса и Никиту Камалова. Также московское «Динамо» заключило контракты с Александром Бурмистровым и Диланом Сикурой. Будем наблюдать за этими коллективами», — приводит слова Терещенко «РБ Спорт».