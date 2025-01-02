Леонид Вайсфельд оценил, как уход Василия Глотова скажется на атаке СКА

Известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд заявил, что уход нападающего Василия Глотова ослабит атаку СКА. Напомним, Глотов перешёл в «Трактор» в обмен на защитника Илью Карпухина.

– Много было обменов, которые удивили. Не то чтобы этот обмен удивил, но любопытно. Никто не знает, какие причины. Это надо спрашивать людей, которые в сделке участвовали. Возможно, СКА очень нужен был Карпухин.

– Уход Глотова ослабил атаку СКА?

– Он был одним из лучших нападающих команды. Наверное, всё-таки его уход ослабил атаку СКА, — приводит слова Вайсфельда «Спорт день за днём».

27-летний Глотов в 31 встрече нынешней регулярки записал на свой счёт 22 (12+10) очка.