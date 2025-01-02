«Легендарный Як-15». Роман Ротенберг поздравил Александра Якушева с 78-летием

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил двукратного олимпийского чемпиона Александра Якушева с 78-летием.

«С огромным уважением поздравляю с днём рождения Александра Сергеевича Якушева. Невероятный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, звезда Суперсерий СССР – Канада 1972 и 1974 годов, лучший бомбардир нашей сборной в тех матчах. Один из первых российских габаритных нападающих, при этом невероятно техничный и ловкий.

На этом фото Александру Сергеевичу ещё не 78 лет, оно было сделано в октябре 2018-го, когда мы при содействии губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина проводили международную конференцию, посвящённую внедрению Национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина». Тогда Алексей Геннадьевич назвал эту программу азбукой хоккея, и время подтвердило правильность его слов.

Якушев не выступал в Северной Америке, но получил международное признание. Он один из редких наших хоккеистов, включённых в Зал хоккейной славы в Торонто, но не игравших в НХЛ. Третьяк, Харламов, Якушев – достойнейшая компания первых лиц советского хоккея.

Уважаемый Александр Сергеевич, легендарный Як-15, спасибо за огромный вклад в нашу любимую игру и спасибо, что продолжаете работать на благо хоккея. Желаю сохранять чемпионскую бодрость духа, и пусть ваша любовь к хоккею не остывает, каждый день принося исключительно положительные эмоции! Здоровья, домашнего тепла и простого человеческого счастья. С праздником!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Романа Ротеберга