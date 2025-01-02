Валерий Ничушкин пропустит ближайший матч «Колорадо» из-за травмы
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустит ближайший матч «лавин» из-за травмы. Команда встретится с «Баффало Сэйбрз» 3 января. Игра начнётся в 5:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар описал травму Ничушкина как «незначительная неприятность». Слова наставника передаёт журналист Конор Макгэхи. Сообщается, что Ничушкин должен восстановиться со дня на день.
Напомним, в одном из игровых эпизодов матча с «Виннипег Джетс» Ничушкин столкнулся с нападающим канадской команды Логаном Стэнли и получил травму нижней части тела.
В текущем сезоне Ничушкин провёл 21 матч, в которых набрал 17 (11+6) очков.
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