Валерий Ничушкин пропустит ближайший матч «Колорадо» из-за травмы

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустит ближайший матч «лавин» из-за травмы. Команда встретится с «Баффало Сэйбрз» 3 января. Игра начнётся в 5:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 января 2025, пятница. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар описал травму Ничушкина как «незначительная неприятность». Слова наставника передаёт журналист Конор Макгэхи. Сообщается, что Ничушкин должен восстановиться со дня на день.

Напомним, в одном из игровых эпизодов матча с «Виннипег Джетс» Ничушкин столкнулся с нападающим канадской команды Логаном Стэнли и получил травму нижней части тела.

В текущем сезоне Ничушкин провёл 21 матч, в которых набрал 17 (11+6) очков.