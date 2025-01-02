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Щитов назвал лучших российских хоккеистов в НХЛ и КХЛ в 2024 году

Щитов назвал лучших российских хоккеистов в НХЛ и КХЛ в 2024 году
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает Никиту Кучерова из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Максима Шабанова из «Трактора» лучшими российскими хоккеистами в 2024 году.

«Для меня главный игрок года — это Никита Кучеров. А в КХЛ — Максим Шабанов. Кучеров мне нравится своей креативностью, нестандартными действиями и лидерскими качествами, он набирает много очков. А Шабанов выделяется непредсказуемостью, прекрасным катанием, видением поля и нестандартными действиями. Такие игроки привлекают внимание, на них хочется смотреть болельщикам», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Ранее бывший директор «Трактора» Андрей Баландин отметил, что нападающий Максим Шабанов честно отрабатывает свой контракт и имеет моральное право попробовать свои силы в НХЛ.

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