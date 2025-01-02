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Бывший генменеджер «Авангарда» рассказал о лучших приобретениях клуба в текущем сезоне

Бывший генменеджер «Авангарда» рассказал о лучших приобретениях клуба в текущем сезоне
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Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Рашид Хабибулин назвал лучшие приобретения клуба в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги и высказался о болельщиках омской команды.

«У «Авангарда» хорошие приобретения в лице Маклауда, Якупова, если он не будет травмирован, а станет выкладываться. Нормально выглядит Прохоркин.

Я во многих местах побывал и поработал, и считаю, что омские болельщики — одни из лучших в КХЛ. Это фанаты, преданные люди, которые разбираются в хоккее и любят его. Как бы команда ни играла, но поддержка у неё есть постоянно. Там всегда сумасшедшие аншлаги», — приводит слова Хабибулина ТАСС.

Омский клуб после 39 встреч занимает седьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» имеют в активе 39 очков.

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