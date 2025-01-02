Артём Зуб сыграет в ближайшем матче «Оттавы», защитник пропустил 16 игр из-за травмы
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Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб вернётся в состав команды в ближайшем матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз». Об этом сообщает журналист Алекс Адамс на своей странице в социальной сети Х. Игра состоится 3 января в 4:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Оттава Сенаторз
Оттава
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Зуб пропустил 16 матчей из-за перелома ноги. Артём получил перелом стопы во время матча с «Ванкувер Кэнакс», он заблокировал бросок соперника по воротам команды, приняв шайбу на себя, которая отскочила от стопы.
Напомним, в текущем сезоне российский защитник провёл 11 матчей и сделал две голевые передачи. 29-летний Зуб проводит в «Оттаве» уже пятый сезон.
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