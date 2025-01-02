Артём Зуб сыграет в ближайшем матче «Оттавы», защитник пропустил 16 игр из-за травмы

Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб вернётся в состав команды в ближайшем матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз». Об этом сообщает журналист Алекс Адамс на своей странице в социальной сети Х. Игра состоится 3 января в 4:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 января 2025, пятница. 04:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Оттава Сенаторз Оттава Кто победит в основное время? П1 X П2

Зуб пропустил 16 матчей из-за перелома ноги. Артём получил перелом стопы во время матча с «Ванкувер Кэнакс», он заблокировал бросок соперника по воротам команды, приняв шайбу на себя, которая отскочила от стопы.

Напомним, в текущем сезоне российский защитник провёл 11 матчей и сделал две голевые передачи. 29-летний Зуб проводит в «Оттаве» уже пятый сезон.