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«Если пиво ему помогает, пусть пьёт». Экс-форвард клубов КХЛ — об Александре Овечкине

«Если пиво ему помогает, пусть пьёт». Экс-форвард клубов КХЛ — об Александре Овечкине
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Бывший нападающий «Спартака» и «Салавата Юлаева» Андрей Анкудинов оценил игру российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и рассказал о том факте, что пиво помогает форварду американского клуба восстанавливаться.

— Было много разговоров, что в 39 лет будет сложно набирать очки, а в итоге 17+10 в 21 игре. Достойно?
— Великолепный результат! Овечкин — это не человек, а машина, которая практически не ломается. Молодеет с каждым годом, даже в 20 лет набирал меньше очков, чем сейчас. Это говорит о его профессионализме. Даже если провести параллели с видео с пивом, это, может быть, ему даже помогает в восстановлении и подготовке к следующей игре.

— Если ради результата надо выпить пару банок пива, то пить надо?
— Если ему помогает, пусть пьёт. У каждого своя индивидуальная подготовка. Главное, чтобы «любители» на диване поменьше видели подобного, чтобы не обсуждали дела других людей. Кто сказал, что пить пиво неправильно? Учёные уже доказали, что пиво после игры помогает спортсмену восполнить силы, криминала в употреблении этого напитка нет никакого, — приводит слова Анкудинова «Матч ТВ».

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