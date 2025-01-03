Сборная США разгромила Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ-2025
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Завершился четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира, в котором сборная США встречалась с национальной командой Швейцарии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась разгромной победой американской команды со счётом 7:2.
U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
02 января 2025, четверг. 22:30 МСК
США U20
Окончен
7 : 2
Швейцария U20
1:0 Свобода – 06:39 (5x5) 2:0 Хэгенс (Мур, Цимер) – 08:23 (5x5) 3:0 Леонард – 11:35 (5x5) 3:1 Рин (Ребер) – 15:04 (4x5) 4:1 Нельсон (Мур, Цимер) – 16:44 (5x5) 5:1 Буйум (Перро) – 27:45 (5x4) 6:1 Хэгенс (Перро, Клебер) – 35:03 (5x5) 7:1 Леонард (Перро, Буйум) – 36:23 (5x4) 7:2 Кадерли (Грубер, Брайяр) – 46:53 (5x4)
В составе победителей забивали Брендон Свобода, Джеймс Хэгенс (дважды), Райан Леонард, Дэнни Нельсон, Зив Буйум и Райан Леонард.
За национальную команду Швейцарии заброшенными шайбами отметились Нильс Рин и Андро Кадерли.
Таким образом, сборная США вышла в полуфинал турнира. Отметим, американская команда является действующим чемпионом турнира.
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