Сборная США разгромила Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ-2025

Завершился четвертьфинальный матч молодежного чемпионата мира, в котором сборная США встречалась с национальной командой Швейцарии. Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась разгромной победой американской команды со счётом 7:2.

В составе победителей забивали Брендон Свобода, Джеймс Хэгенс (дважды), Райан Леонард, Дэнни Нельсон, Зив Буйум и Райан Леонард.

За национальную команду Швейцарии заброшенными шайбами отметились Нильс Рин и Андро Кадерли.

Таким образом, сборная США вышла в полуфинал турнира. Отметим, американская команда является действующим чемпионом турнира.

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