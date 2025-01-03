Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Колорадо»: Ничушкин может выбыть на 7-10 дней

Главный тренер «Колорадо»: Ничушкин может выбыть на 7-10 дней
Комментарии

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился информацией о возможных сроках возвращения в строй после повреждения российского нападающего Валерия Ничушкина.

«Я не думаю, что это что-то серьёзное, но он может выбыть на 7–10 дней», — приводит слова Беднара Colorado Hockey Now.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее стало известно, что 29-летний Валерий Ничушкин пропустит очередной календарный матч «Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который должен состояться в Денвере в ночь со 2 на 3 января мск. Причиной этого является травма нижней части тела, полученная форвардом в домашней встрече с «Виннипег Джетс» (5:2) в ночь с 31 декабря на 1 января мск.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: У Ничушкина прошла первая тренировка в Денвере

Материалы по теме
Валерий Ничушкин не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android