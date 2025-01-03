Главный тренер «Колорадо»: Ничушкин может выбыть на 7-10 дней

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар поделился информацией о возможных сроках возвращения в строй после повреждения российского нападающего Валерия Ничушкина.

«Я не думаю, что это что-то серьёзное, но он может выбыть на 7–10 дней», — приводит слова Беднара Colorado Hockey Now.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 января 2025, пятница. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Ранее стало известно, что 29-летний Валерий Ничушкин пропустит очередной календарный матч «Эвеланш» в регулярном чемпионате НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который должен состояться в Денвере в ночь со 2 на 3 января мск. Причиной этого является травма нижней части тела, полученная форвардом в домашней встрече с «Виннипег Джетс» (5:2) в ночь с 31 декабря на 1 января мск.

Видео: У Ничушкина прошла первая тренировка в Денвере