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Тренер «Вашингтона» высказался о предстоящем матче с «Миннесотой» в НХЛ

Тренер «Вашингтона» высказался о предстоящем матче с «Миннесотой» в НХЛ
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они хорошо играют и действительно всё усложняют. Подобно команде из Бостона, они очень затрудняют возможность найти свободное пространство — у них всегда численное преимущество в обороне, поэтому нам придётся очень усердно работать, чтобы не только создать время в зоне атаки, но и просто пробиться и найти способы добраться до их ворот», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

Матч между «Вашингтоном» и «Миннесотой» состоится 3 января, начало – 3:00 мск.

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