Никита Кучеров занял третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ в 2024 году

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял третье место в списке лучших бомбардиров НХЛ в регулярных чемпионатах в 2024 году.

Кучеров набрал 137 (35+102) очков в матчах регулярных чемпионатов в 2024 году. Второе место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который записал в свой актив 138 (34+104) очков.

Возглавил список нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, у которого 143 (46+97) очков.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 32 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 17 голов и 37 результативных передач.

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