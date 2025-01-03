Владелец «Вашингтона» высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис высказался о погоне российского капитана нападающего клуба Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Овечкин забивает с впечатляющей скоростью в 39 лет – превышающей все его предыдущие сезоны. Как мы и предсказывали, с сильной командой за его спиной Овечкин приближается к рекорду. Восторг в Вашингтоне и по всей стране просто невероятный! Мы можем стать свидетелями исторического события», — написал Леонсис на личной странице в социальной сети X.

Отставание Овечкина от легендарного снайперского рекорда Гретцки составляет 24 шайбы.

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