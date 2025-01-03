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Финляндия — Словакия, результат матча 3 января 2024, счет 5:3, 1/4 финала МЧМ по хоккею 2025

Сборная Финляндии не без труда обыграла Словакию и вышла в 1/2 финала МЧМ-2025
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В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Ти-Ди Плэйс Арены» в столице Канады Оттаве завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Финляндии и Словакии. Победу со счётом 5:3 одержали финские хоккеисты, которые продолжат борьбу за победу в турнире на стадии полуфинала.

U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 01:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
5 : 3
Словакия U20
1:0 Киискинен (Нурми, Руохонен) – 01:10 (5x5)     2:0 Нурми (Киискинен, Ниеминен) – 03:54 (5x5)     3:0 Халттунен (Кивихарью, Раутиайнен) – 13:03 (5x5)     3:1 Пекарчик (Дворски, Штрбак) – 30:15 (5x4)     4:1 Кумпулайнен (Раутиайнен, Йокинен) – 35:53 (5x5)     4:2 Федор (Кукумберг) – 49:13 (5x5)     4:3 Дворски (Пекарчик, Кралович) – 56:04 (5x5)     5:3 Нурми (Руохонен, Миеттинен) – 58:01 (5x5)    

Исход матча был во многом предрешён в первом периоде, который финны выиграли со счётом 3:0 благодаря голам Ессе Киискинена, Ессе Нурми и Каспера Халттунена. Во второй трети игры команды обменялись шайбами Юрая Пекарчика в большинстве и Расмуса Кумпулайнена. В третьем периоде Роберт Федор и Далибор Дворски сократили отставание Словакии в счёте до минимума. За две минуты до финальной сирены Нурми оформил дубль, установив окончательный результат.

В полуфинале Финляндия встретится со сборной США в случае победы Канады над Чехией в заключительном матче 1/4 финала и с командой Швеции в случае успеха чехов с канадцами.

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