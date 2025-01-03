Сборная Финляндии не без труда обыграла Словакию и вышла в 1/2 финала МЧМ-2025

В ночь со 2 на 3 января мск на льду «Ти-Ди Плэйс Арены» в столице Канады Оттаве завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Финляндии и Словакии. Победу со счётом 5:3 одержали финские хоккеисты, которые продолжат борьбу за победу в турнире на стадии полуфинала.
Исход матча был во многом предрешён в первом периоде, который финны выиграли со счётом 3:0 благодаря голам Ессе Киискинена, Ессе Нурми и Каспера Халттунена. Во второй трети игры команды обменялись шайбами Юрая Пекарчика в большинстве и Расмуса Кумпулайнена. В третьем периоде Роберт Федор и Далибор Дворски сократили отставание Словакии в счёте до минимума. За две минуты до финальной сирены Нурми оформил дубль, установив окончательный результат.
В полуфинале Финляндия встретится со сборной США в случае победы Канады над Чехией в заключительном матче 1/4 финала и с командой Швеции в случае успеха чехов с канадцами.
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