Мика Зибанеджад набрал 700-е очко в НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Рейнджерс» забросил Мика Зибанеджад. Шведский нападающий набрал 700-е очко за карьеру в лиге. На его счету 300 голов и 400 результативных передач.

В нынешнем сезоне Мика Зибанеджад принял участие в 37 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 7 голов и 15 результативных передач.

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