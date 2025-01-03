Мика Зибанеджад набрал 700-е очко в НХЛ
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Бостон Брюинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Зибанеджад (Смит, Крайдер) – 09:48 2:0 Берард (Хитил) – 12:53 2:1 Линдхольм (Пастрняк, Макэвой) – 27:57
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Рейнджерс» забросил Мика Зибанеджад. Шведский нападающий набрал 700-е очко за карьеру в лиге. На его счету 300 голов и 400 результативных передач.
В нынешнем сезоне Мика Зибанеджад принял участие в 37 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 7 голов и 15 результативных передач.
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