Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин забил свой 871-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин забил свой 871-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии

В эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне проходит календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» играет с «Миннесотой Уайлд». После второго периода счёт ничейный — 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Буллиты
3 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19     1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24     1:2 Тренин – 19:07 (sh)     2:2 Овечкин – 35:08 (pp)     3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34     3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19    

39-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на 35-й минуте игры записал на свой счёт второй гол «Капиталз», сравняв счёт броском со средней дистанции в большинстве. Таким образом, Овечкин забросил свою 871-ю в карьере шайбу в регулярных сезонах НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Александра 1448 матчей в регулярных чемпионатах (считая сегодняшний), 871 гол и 707 результативных передач.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Владелец «Вашингтона» высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android