Александр Овечкин забил свой 871-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ

В эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне проходит календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» играет с «Миннесотой Уайлд». После второго периода счёт ничейный — 2:2.
39-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин на 35-й минуте игры записал на свой счёт второй гол «Капиталз», сравняв счёт броском со средней дистанции в большинстве. Таким образом, Овечкин забросил свою 871-ю в карьере шайбу в регулярных сезонах НХЛ.
Всего за карьеру в НХЛ на счету Александра 1448 матчей в регулярных чемпионатах (считая сегодняшний), 871 гол и 707 результативных передач.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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