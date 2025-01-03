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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 23 шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 23 шайб
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Миннесоту Уайлд».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Буллиты
3 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19     1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24     1:2 Тренин – 19:07 (sh)     2:2 Овечкин – 35:08 (pp)     3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34     3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19    

В этой встрече российский нападающий Александр Овечкин забил один гол. Российский нападающий сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 23 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 22 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.

Всего за карьеру в лиге на счету российского нападающего 871 гол и 707 результативных передач в 1448 играх.

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