Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 23 шайб
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Миннесоту Уайлд».
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Буллиты
3 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19 1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24 1:2 Тренин – 19:07 (sh) 2:2 Овечкин – 35:08 (pp) 3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34 3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19
В этой встрече российский нападающий Александр Овечкин забил один гол. Российский нападающий сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 23 шайб.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 22 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.
Всего за карьеру в лиге на счету российского нападающего 871 гол и 707 результативных передач в 1448 играх.
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ
Комментарии
- 3 января 2025
-
05:45
-
05:27
-
05:13
-
05:13
-
04:56
-
04:40
-
04:35
-
04:20
-
03:46
-
02:57
-
02:22
-
01:33
-
01:32
-
01:14
- 2 января 2025
-
23:46
-
23:28
-
23:05
-
22:43
-
22:18
-
22:00
-
21:41
-
21:10
-
21:03
-
20:44
-
20:27
-
20:09
-
19:45
-
19:23
-
19:02
-
18:43
-
18:25
-
18:07
-
17:47
-
17:30
-
17:15