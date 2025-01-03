Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 23 шайб

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Миннесоту Уайлд».

В этой встрече российский нападающий Александр Овечкин забил один гол. Российский нападающий сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 23 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 22 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.

Всего за карьеру в лиге на счету российского нападающего 871 гол и 707 результативных передач в 1448 играх.

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