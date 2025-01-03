Панарин, Бобровский и Тютин попали в символическую сборную «Коламбуса» XXI века

Российские хоккеисты Артемий Панарин, Сергей Бобровский и Фёдор Тютин вошли символическую сборную «Коламбус Блю Джекетс» первой четверти XXI века.

В первую команду четверти века «Коламбуса» вошли нападающие Рик Нэш, Кэм Аткинсон и Артемий Панарин, защитники Зак Веренски и Сет Джонс, а также вратарь Сергей Бобровский.

Во вторую команду четверти века «Коламбус Блю Джекетс» вошли: нападающие Бун Дженнер, Ник Фолиньо и Джонни Годро, защитники Дэвид Савар, Федор Тютин, а также вратарь Стив Мэйсон.

Составы первой и второй команды каждой команды выбирались представителями СМИ, бывшими игроками и руководителями, которые были связанны с конкретной командой. Кандидатами на отбор стали игроки, которые выступали за соответствующие клубы с 1 января 2000 года.

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