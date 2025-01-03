Яков Тренин вошёл в топ-4 сезона НХЛ по голам в меньшинстве

В эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне проходит календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» играет с «Миннесотой Уайлд». После второго периода счёт ничейный — 2:2.
Российский нападающий «Миннесоты» Яков Тренин отметился заброшенной шайбой за 53 секунды до конца первого периода, отличившись в численном меньшинстве. Это третий гол Тренина в текущем сезоне, два из них форвард забил в меньшинстве, что позволило ему войти в четвёрку лучших игроков сезона в НХЛ по этому показателю.
Также на счету Якова в сезоне-2024/2025 три результативных паса, он проводит свою 34-ю игру.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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