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Яков Тренин вошёл в топ-4 сезона НХЛ по голам в меньшинстве

Яков Тренин вошёл в топ-4 сезона НХЛ по голам в меньшинстве
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В эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне проходит календарный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» играет с «Миннесотой Уайлд». После второго периода счёт ничейный — 2:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Буллиты
3 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19     1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24     1:2 Тренин – 19:07 (sh)     2:2 Овечкин – 35:08 (pp)     3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34     3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19    

Российский нападающий «Миннесоты» Яков Тренин отметился заброшенной шайбой за 53 секунды до конца первого периода, отличившись в численном меньшинстве. Это третий гол Тренина в текущем сезоне, два из них форвард забил в меньшинстве, что позволило ему войти в четвёрку лучших игроков сезона в НХЛ по этому показателю.

Также на счету Якова в сезоне-2024/2025 три результативных паса, он проводит свою 34-ю игру.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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