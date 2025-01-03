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Александр Овечкин прокомментировал свой гол во втором периоде матча с «Миннесотой»

Александр Овечкин прокомментировал свой гол во втором периоде матча с «Миннесотой»
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Российский нападающий и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин описал свой гол в ворота «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который проходит в эти минуты.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Буллиты
3 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19     1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24     1:2 Тренин – 19:07 (sh)     2:2 Овечкин – 35:08 (pp)     3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34     3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19    

«Мы проигрывали 2:1, нужно было упростить нашу игру. Во время моего гола Уилсон и Чикран создали хороший трафик. Мы играли хорошо в последние 10 минут второго периода, нужно продолжить так же в третьем», — сказал Овечкин в интервью Monumental Sports Network во втором перерыве.

Напомним, этот гол стал 871-м для 39-летнего Овечкина за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 23 шайб.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 22 матча, в которых он набрал 28 (18+10) очков.

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