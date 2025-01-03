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Овечкин установил исторический рекорд НХЛ с момента расширения лиги в сезоне-1967/1968

Овечкин установил исторический рекорд НХЛ с момента расширения лиги в сезоне-1967/1968
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В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Миннесоту Уайлд». На данный момент идёт третий период, счёт 3:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Буллиты
3 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19     1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24     1:2 Тренин – 19:07 (sh)     2:2 Овечкин – 35:08 (pp)     3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34     3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19    

Вторую шайбу «столичных» в этой встрече забросил звёздный российский нападающий Александр Овечкин, реализовав большинство во втором периоде.

Таким образом, этот гол стал 41-м для Овечкина за карьеру в НХЛ суммарно в регулярках и плей-офф, забитым в ворота голкипера «Уайлд» Марка-Андре Флёри. Это лучший результат в истории НХЛ с момента её расширения в сезоне-1967/1968 по показателю голов одного игрока против одного и того же голкипера. Овечкин обошёл Бретта Халла, на счету которого было 40 шайб за карьеру в ворота Тима Шевелдэ.

Александр Овечкин Подробнее

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 22 матча, в которых он набрал 28 (18+10) очков.

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