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«Рейнджерс» обыграли «Бостон» и прервали серию из четырёх поражений подряд

«Рейнджерс» обыграли «Бостон» и прервали серию из четырёх поражений подряд
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Зибанеджад (Смит, Крайдер) – 09:48     2:0 Берард (Хитил) – 12:53     2:1 Линдхольм (Пастрняк, Макэвой) – 27:57    

В составе победителей голами отметились Мика Зибанеджад и Бретт Берард. За «Бостон» отличился Элиас Линдхольм.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Вашингтоном», а «Бостон» встретится с «Торонто».

«Рейнджерс» располагаются на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 35 очков по итогам 37 матчей. «Бостон» занимает шестую строчку на Востоке, набрав 44 очка за 40 встреч.

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