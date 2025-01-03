«Рейнджерс» обыграли «Бостон» и прервали серию из четырёх поражений подряд

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Мика Зибанеджад и Бретт Берард. За «Бостон» отличился Элиас Линдхольм.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Вашингтоном», а «Бостон» встретится с «Торонто».

«Рейнджерс» располагаются на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 35 очков по итогам 37 матчей. «Бостон» занимает шестую строчку на Востоке, набрав 44 очка за 40 встреч.