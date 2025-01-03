«Каролина» обыграла «Флориду» в матче НХЛ

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Брент Бёрнс, Джейккоб Славин и Мартин Нечас. За «Флориду» отличился Антон Лунделль.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Миннесотой», а «Флорида» встретится с «Питтсбургом».

«Харрикейнз» располагаются на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 47 очков по итогам 38 матчей. «Флорида» занимает четвёртую строчку на Востоке, набрав 49 очков за 39 встреч.