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«Каролина» обыграла «Флориду» в матче НХЛ

«Каролина» обыграла «Флориду» в матче НХЛ
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В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Славин, Джарвис) – 00:35     1:1 Лунделль (Боквист, Родригес) – 22:17     1:2 Славин (Котканиеми, Уокер) – 52:30     1:3 Нечас (Свечников, Стаал) – 59:32    

В составе победителей голами отметились Брент Бёрнс, Джейккоб Славин и Мартин Нечас. За «Флориду» отличился Антон Лунделль.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Миннесотой», а «Флорида» встретится с «Питтсбургом».

«Харрикейнз» располагаются на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 47 очков по итогам 38 матчей. «Флорида» занимает четвёртую строчку на Востоке, набрав 49 очков за 39 встреч.

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