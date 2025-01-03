«Каролина» обыграла «Флориду» в матче НХЛ
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В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Каролина Харрикейнз». Гости одержали победу со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Славин, Джарвис) – 00:35 1:1 Лунделль (Боквист, Родригес) – 22:17 1:2 Славин (Котканиеми, Уокер) – 52:30 1:3 Нечас (Свечников, Стаал) – 59:32
В составе победителей голами отметились Брент Бёрнс, Джейккоб Славин и Мартин Нечас. За «Флориду» отличился Антон Лунделль.
В следующем матче «Каролина» сыграет с «Миннесотой», а «Флорида» встретится с «Питтсбургом».
«Харрикейнз» располагаются на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 47 очков по итогам 38 матчей. «Флорида» занимает четвёртую строчку на Востоке, набрав 49 очков за 39 встреч.
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