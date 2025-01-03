Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» одержать победу над «Миннесотой». У Тренина гол

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» (3:4 Б).

У «Миннесоты» голы забили Райан Хартман, Яков Тренин и Марко Росси. Шайбами в составе «Кэпиталз» отметились Том Уилсон, Александр Овечкин и Мартин Фехервари.

Отметим, что Овечкин также не реализовал решающий буллит в послематчевой серии.

Российский нападающий и лидер «дикарей» Кирилл Капризов не принимал участие в этой встрече из-за травмы.

«Миннесота» набрала 52 очка и занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. «Вашингтон» продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 53 очкам.