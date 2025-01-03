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Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» одержать победу над «Миннесотой». У Тренина гол

Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» одержать победу над «Миннесотой». У Тренина гол
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Миннесоты Уайлд» (3:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19     1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24     1:2 Тренин – 19:07 (sh)     2:2 Овечкин – 35:08 (pp)     3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34     3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19     3:4 Болди – 65:00    

У «Миннесоты» голы забили Райан Хартман, Яков Тренин и Марко Росси. Шайбами в составе «Кэпиталз» отметились Том Уилсон, Александр Овечкин и Мартин Фехервари.

Отметим, что Овечкин также не реализовал решающий буллит в послематчевой серии.

Российский нападающий и лидер «дикарей» Кирилл Капризов не принимал участие в этой встрече из-за травмы.

«Миннесота» набрала 52 очка и занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. «Вашингтон» продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 53 очкам.

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