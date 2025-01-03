Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 23 шайбы до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б). Для Овечкина этот гол стал 871-м за карьеру в лиге.

Российский нападающий сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 23 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 22 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.

Всего за карьеру в лиге на счету российского нападающего 871 гол и 707 результативных передач в 1448 играх.

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