Стали известны все участники полуфиналов МЧМ по хоккею 2025

На молодёжном чемпионате мира — 2025, который проходит в эти дни в столице Канады Оттаве, определились все участники полуфинальной стадии. На этом этапе борьбу за победу в турнире продолжат молодёжные сборные Швеции, США, Финляндии и Чехии. В 1/2 финала шведы встретятся с финнами, американцы — с чехами.

Все пары 1/2 финала МЧМ-2025:

Швеция U20 — Финляндия U20.

США U20 — Чехия U20.

Ранее на стадии четвертьфиналов сборная Швеции обыграла Латвию (3:2), команда США разгромила Швейцарию (7:2), Финляндия переиграла Словакию (5:3), а сборная Чехии выбила из розыгрыша хозяев турнира канадцев (4:3).

Видео: 5 интересных фактов об МЧМ, которые вы могли не знать