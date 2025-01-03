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29 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Торонто»

29 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Торонто»
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В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 1:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Макманн (Робертсон) – 30:43     1:1 Мейфилд (Барзал, Пелеч) – 38:15     1:2 Макманн (Экман-Ларссон, Доми) – 57:01 (pp)    

Дублем в составе победителей отметился Бобби Макманн. У «Островитян» единственный гол на счету Скотта Мейфилда.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил в этой встрече 29 бросков по своим воротам.

Таким образом, «островитяне» проиграли «кленовым листьям» второй матч подряд. Предыдущий прошёл вечером 31 декабря в Торонто и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Кленовые листья» набрали 50 очков и занимают первое место в таблице Атлантического дивизиона. «Айлендерс» остались с 35 очками и идут последними в Столичном дивизионе.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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