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29 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Торонто»

В Элмонте (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 1:2.

Дублем в составе победителей отметился Бобби Макманн. У «Островитян» единственный гол на счету Скотта Мейфилда.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил в этой встрече 29 бросков по своим воротам.

Таким образом, «островитяне» проиграли «кленовым листьям» второй матч подряд. Предыдущий прошёл вечером 31 декабря в Торонто и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев. «Кленовые листья» набрали 50 очков и занимают первое место в таблице Атлантического дивизиона. «Айлендерс» остались с 35 очками и идут последними в Столичном дивизионе.

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