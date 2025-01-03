Сборная Канады сенсационно вылетела в 1/4 финала МЧМ-2025, уступив Чехии

В ночь со 2 на 3 января мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Чехии и Канады. Победу со счётом 4:3 одержали чешские хоккеисты, которые продолжат борьбу за победу в турнире на стадии полуфинала. Молодёжная сборная страны-организатора Канады сенсационно покинула розыгрыш МЧМ за два этапа до финального матча.
Чешский нападающий Петр Сикора открыл счёт уже на 43-й секунде игры, десять минут спустя Таннер Хоу в меньшинстве установил на табло равенство. Якуб Штанцль в большинстве на 13-й минуте и Эдуард Шале за три секунды до перерыва принесли Чехии преимущество в две шайбы. Портер Мартон на 38-й минуте реализовал численный перевес и сократил отставание канадцев, а на 56-й минуте Брэдли Надо сравнял счёт. За 40 секунд до возможного овертайма Адам Ехо в большинстве забросил победную для Чехии шайбу.
В полуфинале МЧМ-2025 сборная Чехии встретится с командой США.
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