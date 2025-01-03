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Чехия — Канада, результат матча 3 января 2024, счет 4:3, 1/4 финала МЧМ по хоккею 2025

Сборная Канады сенсационно вылетела в 1/4 финала МЧМ-2025, уступив Чехии
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В ночь со 2 на 3 января мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Чехии и Канады. Победу со счётом 4:3 одержали чешские хоккеисты, которые продолжат борьбу за победу в турнире на стадии полуфинала. Молодёжная сборная страны-организатора Канады сенсационно покинула розыгрыш МЧМ за два этапа до финального матча.

U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 3
Канада U20
1:0 Сикора (Градец) – 00:43 (5x5)     1:1 Хоу (Ягер) – 10:17 (4x5)     2:1 Штанцль (Ехо, Иржичек) – 12:45 (5x4)     3:1 Шале (Машталиржски, Галвас) – 19:57 (5x5)     3:2 Мартон (Молендик, Ягер) – 37:40 (5x4)     3:3 Надо (Пинелли, Дикинсон) – 55:42 (5x5)     4:3 Ехо (Иржичек, Сикора) – 59:20 (5x4)    

Чешский нападающий Петр Сикора открыл счёт уже на 43-й секунде игры, десять минут спустя Таннер Хоу в меньшинстве установил на табло равенство. Якуб Штанцль в большинстве на 13-й минуте и Эдуард Шале за три секунды до перерыва принесли Чехии преимущество в две шайбы. Портер Мартон на 38-й минуте реализовал численный перевес и сократил отставание канадцев, а на 56-й минуте Брэдли Надо сравнял счёт. За 40 секунд до возможного овертайма Адам Ехо в большинстве забросил победную для Чехии шайбу.

В полуфинале МЧМ-2025 сборная Чехии встретится с командой США.

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