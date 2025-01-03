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Овечкин стал пятым игроком в истории, забившим 20+ голов в матчах минимум с 18 франшизами

Овечкин стал пятым игроком в истории, забившим 20+ голов в матчах минимум с 18 франшизами
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Российский нападающий и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19     1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24     1:2 Тренин – 19:07 (sh)     2:2 Овечкин – 35:08 (pp)     3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34     3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19     3:4 Болди – 65:00    

Эта шайба стала 20-й за карьеру Овечкина в НХЛ, заброшенной в ворота «дикарей», а сама «Миннесота» стала 18-й командой в его карьере, которой он забивал не менее 20 голов. Россиянин стал пятым игроком в истории лиги по этому показателю, присоединившись к Уэйну Гретцки (21 франшиза), Марселю Дионну (19), Люку Робитайлу (18) и Майку Гартнеру (18).

Всего в нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков. Он отстаёт на 23 гола от снайперского рекорда Гретцки в регулярках НХЛ. на данный момент у россиянина 871 шайба, у канадца — 894.

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