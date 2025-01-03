Овечкин стал пятым игроком в истории, забившим 20+ голов в матчах минимум с 18 франшизами

Российский нападающий и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б).

Эта шайба стала 20-й за карьеру Овечкина в НХЛ, заброшенной в ворота «дикарей», а сама «Миннесота» стала 18-й командой в его карьере, которой он забивал не менее 20 голов. Россиянин стал пятым игроком в истории лиги по этому показателю, присоединившись к Уэйну Гретцки (21 франшиза), Марселю Дионну (19), Люку Робитайлу (18) и Майку Гартнеру (18).

Всего в нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков. Он отстаёт на 23 гола от снайперского рекорда Гретцки в регулярках НХЛ. на данный момент у россиянина 871 шайба, у канадца — 894.