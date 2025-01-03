Овечкин стал пятым игроком в истории, забившим 20+ голов в матчах минимум с 18 франшизами
Поделиться
Российский нападающий и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19 1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24 1:2 Тренин – 19:07 (sh) 2:2 Овечкин – 35:08 (pp) 3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34 3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19 3:4 Болди – 65:00
Эта шайба стала 20-й за карьеру Овечкина в НХЛ, заброшенной в ворота «дикарей», а сама «Миннесота» стала 18-й командой в его карьере, которой он забивал не менее 20 голов. Россиянин стал пятым игроком в истории лиги по этому показателю, присоединившись к Уэйну Гретцки (21 франшиза), Марселю Дионну (19), Люку Робитайлу (18) и Майку Гартнеру (18).
Всего в нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков. Он отстаёт на 23 гола от снайперского рекорда Гретцки в регулярках НХЛ. на данный момент у россиянина 871 шайба, у канадца — 894.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 января 2025
-
07:06
-
06:59
-
06:49
-
06:38
-
06:38
-
06:24
-
06:18
-
06:12
-
06:07
-
05:51
-
05:47
-
05:47
-
05:45
-
05:27
-
05:13
-
05:13
-
04:56
-
04:40
-
04:35
-
04:20
-
03:46
-
02:57
-
02:22
-
01:33
-
01:32
-
01:14
- 2 января 2025
-
23:46
-
23:28
-
23:05
-
22:43
-
22:18
-
22:00
-
21:41
-
21:10
-
21:03