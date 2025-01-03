Канада уступила Чехии в 1/4 финала с решающим голом на последней минуте на двух МЧМ подряд

В ночь со 2 на 3 января мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Чехии и Канады. Победу со счётом 4:3 одержали чешские хоккеисты, выбив хозяев МЧМ-2025 из розыгрыша. Решающую шайбу команда Чехии забросила на последней минуте — за 40 секунд до конца основного времени.

Такая ситуация сложилась для молодёжной сборной Канады второй МЧМ подряд. Год назад на МЧМ-2024 в Швеции канадцы также уступили в 1/4 финала чешской молодёжке, которая позднее завоевала на турнире бронзовые медали. Игра завершилась со счётом 3:2, победную шайбу команда Чехии забросила на последней минуте — за 11 секунд до конца третьего периода.

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