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Канада уступила Чехии в 1/4 финала с решающим голом на последней минуте на двух МЧМ подряд

Канада уступила Чехии в 1/4 финала с решающим голом на последней минуте на двух МЧМ подряд
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В ночь со 2 на 3 января мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира — 2025 между сборными Чехии и Канады. Победу со счётом 4:3 одержали чешские хоккеисты, выбив хозяев МЧМ-2025 из розыгрыша. Решающую шайбу команда Чехии забросила на последней минуте — за 40 секунд до конца основного времени.

U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 3
Канада U20
1:0 Сикора (Градец) – 00:43 (5x5)     1:1 Хоу (Ягер) – 10:17 (4x5)     2:1 Штанцль (Ехо, Иржичек) – 12:45 (5x4)     3:1 Шале (Машталиржски, Галвас) – 19:57 (5x5)     3:2 Мартон (Молендик, Ягер) – 37:40 (5x4)     3:3 Надо (Пинелли, Дикинсон) – 55:42 (5x5)     4:3 Ехо (Иржичек, Сикора) – 59:20 (5x4)    
U20 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 января 2024, вторник. 16:30 МСК
Канада U20
Окончен
2 : 3
Чехия U20
0:1 Штанцль (Рымон) – 07:51 (5x5)     0:2 Цибулька (Кулих) – 18:01 (5x5)     1:2 Вуд (Коуэн, Ягер) – 23:43 (5x5)     2:2 Фурлонг (Пойтрас) – 36:40 (5x5)     2:3 Штанцль (Бехер, Рымон) – 59:49 (5x5)    

Такая ситуация сложилась для молодёжной сборной Канады второй МЧМ подряд. Год назад на МЧМ-2024 в Швеции канадцы также уступили в 1/4 финала чешской молодёжке, которая позднее завоевала на турнире бронзовые медали. Игра завершилась со счётом 3:2, победную шайбу команда Чехии забросила на последней минуте — за 11 секунд до конца третьего периода.

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