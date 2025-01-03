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Овечкин не реализовал решающий буллит в матче с «Миннесотой», не сумев переиграть Флёри

Овечкин не реализовал решающий буллит в матче с «Миннесотой», не сумев переиграть Флёри
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Российский нападающий и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог реализовать решающий буллит в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19     1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24     1:2 Тренин – 19:07 (sh)     2:2 Овечкин – 35:08 (pp)     3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34     3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19     3:4 Болди – 65:00    

Россиянин вышел на лёд выполнять третий бросок своей команды при счёте 1:0 в буллитной серии в пользу «Уайлд», которые к этому моменту использовали уже все три своих попытки. Тем не менее, переиграть опытного Марка-Андре Флёри Овечкину не удалось. Россиянин достаточно уверенно исполнил бросок, однако канадец был хладнокровен.

ВИДЕО

Напомним, что несмотря на неудачу в серии буллитов, Овечкину удалось огорчить Флёри в игровое время — россиянин реализовал большинство во втором периоде.

Всего в нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков.

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