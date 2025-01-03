Овечкин не реализовал решающий буллит в матче с «Миннесотой», не сумев переиграть Флёри

Российский нападающий и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог реализовать решающий буллит в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б).
Россиянин вышел на лёд выполнять третий бросок своей команды при счёте 1:0 в буллитной серии в пользу «Уайлд», которые к этому моменту использовали уже все три своих попытки. Тем не менее, переиграть опытного Марка-Андре Флёри Овечкину не удалось. Россиянин достаточно уверенно исполнил бросок, однако канадец был хладнокровен.
Напомним, что несмотря на неудачу в серии буллитов, Овечкину удалось огорчить Флёри в игровое время — россиянин реализовал большинство во втором периоде.
Всего в нынешнем сезоне 39-летний Овечкин провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков.
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