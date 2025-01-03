Овечкин раскрыл детали своего диалога с Флёри во время матча с «Миннесотой»

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, о чём поговорил с голкипером «Миннесоты Уайлд» Марком-Андре Флёри по ходу второго периода сегодняшнего матча между командами в регулярке НХЛ, в котором россиянин забросил шайбу в ворота канадца.

«Я сказал ему: «Мне нужна ещё одна [шайба]». Он ответил: «У тебя уже есть одна, так что...», — приводит слова Овечкина журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

Напомним, этот гол стал 41-м для 39-летнего Овечкина за карьеру в НХЛ суммарно в регулярках и плей-офф, забитым в ворота 40-летнего Флёри. Это лучший результат в истории НХЛ с момента её расширения в сезоне-1967/1968 по показателю голов одного игрока против одного и того же голкипера.

Всего в текущем регулярном чемпионате российский суперфорвард провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков.