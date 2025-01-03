Овечкин раскрыл детали своего диалога с Флёри во время матча с «Миннесотой»

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, о чём поговорил с голкипером «Миннесоты Уайлд» Марком-Андре Флёри по ходу второго периода сегодняшнего матча между командами в регулярке НХЛ, в котором россиянин забросил шайбу в ворота канадца.
«Я сказал ему: «Мне нужна ещё одна [шайба]». Он ответил: «У тебя уже есть одна, так что...», — приводит слова Овечкина журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.
Напомним, этот гол стал 41-м для 39-летнего Овечкина за карьеру в НХЛ суммарно в регулярках и плей-офф, забитым в ворота 40-летнего Флёри. Это лучший результат в истории НХЛ с момента её расширения в сезоне-1967/1968 по показателю голов одного игрока против одного и того же голкипера.
Всего в текущем регулярном чемпионате российский суперфорвард провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков.
- 3 января 2025
-
07:06
-
06:59
-
06:49
-
06:38
-
06:38
-
06:24
-
06:18
-
06:12
-
06:07
-
05:51
-
05:47
-
05:47
-
05:45
-
05:27
-
05:13
-
05:13
-
04:56
-
04:40
-
04:35
-
04:20
-
03:46
-
02:57
-
02:22
-
01:33
-
01:32
-
01:14
- 2 января 2025
-
23:46
-
23:28
-
23:05
-
22:43
-
22:18
-
22:00
-
21:41
-
21:10
-
21:03