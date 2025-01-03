МЧМ по хоккею — 2025: результаты 1/4 финала, календарь, сетка, 2 января 2025 года

В ночь со 2 на 3 января в столице Канады Оттаве прошёл очередной игровой день молодёжного чемпионата мира — 2025. В его рамках состоялись пять матчей — встреча утешительного раунда за право сохранения места в элитной группе и четыре игры 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

МЧМ-2025. Результаты игрового дня 2/3 января

Утешительный раунд: Германия U20 — Казахстан U20 — 4:3.

1/4 финала: Швеция U20 — Латвия U20 — 3:2.

1/4 финала: США U20 — Швейцария U20 — 7:2.

1/4 финала: Финляндия U20 — Словакия U20 — 5:3.

1/4 финала: Чехия U20 — Канада U20 — 4:3.

Сборная России не принимает участия в МЧМ-2025 из-за отстранения от международных турниров, наложенного ИИХФ по политическим причинам.

Видео: Главные скандалы в истории МЧМ по хоккею