МЧМ по хоккею — 2025: результаты 1/4 финала, календарь, сетка, 2 января 2025 года
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В ночь со 2 на 3 января в столице Канады Оттаве прошёл очередной игровой день молодёжного чемпионата мира — 2025. В его рамках состоялись пять матчей — встреча утешительного раунда за право сохранения места в элитной группе и четыре игры 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
МЧМ-2025. Результаты игрового дня 2/3 января
- Утешительный раунд: Германия U20 — Казахстан U20 — 4:3.
- 1/4 финала: Швеция U20 — Латвия U20 — 3:2.
- 1/4 финала: США U20 — Швейцария U20 — 7:2.
- 1/4 финала: Финляндия U20 — Словакия U20 — 5:3.
- 1/4 финала: Чехия U20 — Канада U20 — 4:3.
U20 ЧМ-2025 . Утешительный раунд
02 января 2025, четверг. 19:00 МСК
Германия U20
Окончен
4 : 3
Казахстан U20
0:1 Русланулы (Оразов) – 04:33 (5x5) 1:1 Шефер (Мауль) – 04:41 (5x5) 1:2 Ситников (Мигунов, Гросс) – 17:46 (5x5) 1:3 Гросс (Канкин) – 22:02 (5x5) 2:3 Шефер (Зумпф, Самански) – 23:58 (5x3) 3:3 Тропман (Зайдль, Зумпф) – 24:19 (5x4) 4:3 Зумпф (Тропман) – 44:03 (5x4)
U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
02 января 2025, четверг. 20:00 МСК
Швеция U20
Окончен
3 : 2
Латвия U20
1:0 Форсфьелль (Бергквист) – 08:30 (5x5) 2:0 Вальберг (Сандин-Пелликка, Нильссон) – 09:52 (5x5) 3:0 Эдстрём (Эклунд, Унгер Cёрум) – 23:57 (5x4) 3:1 Матейко (Сиерадзкис, Ульянскис) – 30:13 (5x5) 3:2 Матейко (Мурниекс, Сиерадзкис) – 38:50 (5x5)
U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
02 января 2025, четверг. 22:30 МСК
США U20
Окончен
7 : 2
Швейцария U20
1:0 Свобода – 06:39 (5x5) 2:0 Хэгенс (Мур, Цимер) – 08:23 (5x5) 3:0 Леонард – 11:35 (5x5) 3:1 Рин (Ребер) – 15:04 (4x5) 4:1 Нельсон (Мур, Цимер) – 16:44 (5x5) 5:1 Буйум (Перро) – 27:45 (5x4) 6:1 Хэгенс (Перро, Клебер) – 35:03 (5x5) 7:1 Леонард (Перро, Буйум) – 36:23 (5x4) 7:2 Кадерли (Грубер, Брайяр) – 46:53 (5x4)
U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 01:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
5 : 3
Словакия U20
1:0 Киискинен (Нурми, Руохонен) – 01:10 (5x5) 2:0 Нурми (Киискинен, Ниеминен) – 03:54 (5x5) 3:0 Халттунен (Кивихарью, Раутиайнен) – 13:03 (5x5) 3:1 Пекарчик (Дворски, Штрбак) – 30:15 (5x4) 4:1 Кумпулайнен (Раутиайнен, Йокинен) – 35:53 (5x5) 4:2 Федор (Кукумберг) – 49:13 (5x5) 4:3 Дворски (Пекарчик, Кралович) – 56:04 (5x5) 5:3 Нурми (Руохонен, Миеттинен) – 58:01 (5x5)
U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 3
Канада U20
1:0 Сикора (Градец) – 00:43 (5x5) 1:1 Хоу (Ягер) – 10:17 (4x5) 2:1 Штанцль (Ехо, Иржичек) – 12:45 (5x4) 3:1 Шале (Машталиржски, Галвас) – 19:57 (5x5) 3:2 Мартон (Молендик, Ягер) – 37:40 (5x4) 3:3 Надо (Пинелли, Дикинсон) – 55:42 (5x5) 4:3 Ехо (Иржичек, Сикора) – 59:20 (5x4)
Сборная России не принимает участия в МЧМ-2025 из-за отстранения от международных турниров, наложенного ИИХФ по политическим причинам.
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