Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Миннесоты» в матче НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б), который прошёл этой ночью.

«Я думаю, сегодня определённо было больше позитива. Я думаю, что наша игра в нападении была намного лучше. Мы оказывали гораздо больше давления. И мы хорошо поработали в эти отрезки. Но некоторые наши парни сейчас испытывают трудности. Мы продолжим работать, и попробуем преодолеть некоторые трудности индивидуально и попытаемся найти способы, как тренеры, которые могут помочь им вывести их игру на более высокий уровень», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Напомним, несмотря на поражение «Вашингтон» продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 53 очкам.