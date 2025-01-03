Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Миннесоты» в матче НХЛ
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б), который прошёл этой ночью.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19 1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24 1:2 Тренин – 19:07 (sh) 2:2 Овечкин – 35:08 (pp) 3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34 3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19 3:4 Болди – 65:00
«Я думаю, сегодня определённо было больше позитива. Я думаю, что наша игра в нападении была намного лучше. Мы оказывали гораздо больше давления. И мы хорошо поработали в эти отрезки. Но некоторые наши парни сейчас испытывают трудности. Мы продолжим работать, и попробуем преодолеть некоторые трудности индивидуально и попытаемся найти способы, как тренеры, которые могут помочь им вывести их игру на более высокий уровень», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.
Напомним, несмотря на поражение «Вашингтон» продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 53 очкам.
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