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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Миннесоты» в матче НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал поражение от «Миннесоты» в матче НХЛ
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б), который прошёл этой ночью.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19     1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24     1:2 Тренин – 19:07 (sh)     2:2 Овечкин – 35:08 (pp)     3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34     3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19     3:4 Болди – 65:00    

«Я думаю, сегодня определённо было больше позитива. Я думаю, что наша игра в нападении была намного лучше. Мы оказывали гораздо больше давления. И мы хорошо поработали в эти отрезки. Но некоторые наши парни сейчас испытывают трудности. Мы продолжим работать, и попробуем преодолеть некоторые трудности индивидуально и попытаемся найти способы, как тренеры, которые могут помочь им вывести их игру на более высокий уровень», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Напомним, несмотря на поражение «Вашингтон» продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 53 очкам.

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