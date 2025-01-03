Сборная Канады проиграла два четвертьфинала подряд впервые в истории МЧМ

Молодёжная сборная Канады в Оттаве уступила сверстникам из Чехии в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, проиграв матч со счётом 3:4, и вылетела из розыгрыша домашнего для себя турнира. Год назад в шведском Гётеборге канадская молодёжка также вылетела из сетки МЧМ-2024 в четвертьфинале, уступив чехам со счётом 2:3.

Это первый в истории МЧМ случай, когда Канада не добирается до полуфинала на двух турнирах подряд. Ранее зафиксирован только один отрезок, на котором канадцы не попадали в топ-4 — это произошло на трёх чемпионатах с 1979 по 1981 год (пятое, пятое и седьмое места), которые проводились ещё по круговой системе. После этого до МЧМ-2024 зафиксированы четыре одиночных непопадания Канады в полуфинал — это произошло в 1992, 1998, 2016 и 2019 годах.

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