Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Канады проиграла два четвертьфинала подряд впервые в истории МЧМ

Сборная Канады проиграла два четвертьфинала подряд впервые в истории МЧМ
Аудио-версия:
Комментарии

Молодёжная сборная Канады в Оттаве уступила сверстникам из Чехии в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира — 2025, проиграв матч со счётом 3:4, и вылетела из розыгрыша домашнего для себя турнира. Год назад в шведском Гётеборге канадская молодёжка также вылетела из сетки МЧМ-2024 в четвертьфинале, уступив чехам со счётом 2:3.

U20 ЧМ-2025 . 1/4 финала
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Чехия U20
Окончен
4 : 3
Канада U20
1:0 Сикора (Градец) – 00:43 (5x5)     1:1 Хоу (Ягер) – 10:17 (4x5)     2:1 Штанцль (Ехо, Иржичек) – 12:45 (5x4)     3:1 Шале (Машталиржски, Галвас) – 19:57 (5x5)     3:2 Мартон (Молендик, Ягер) – 37:40 (5x4)     3:3 Надо (Пинелли, Дикинсон) – 55:42 (5x5)     4:3 Ехо (Иржичек, Сикора) – 59:20 (5x4)    
U20 ЧМ-2024 . 1/4 финала
02 января 2024, вторник. 16:30 МСК
Канада U20
Окончен
2 : 3
Чехия U20
0:1 Штанцль (Рымон) – 07:51 (5x5)     0:2 Цибулька (Кулих) – 18:01 (5x5)     1:2 Вуд (Коуэн, Ягер) – 23:43 (5x5)     2:2 Фурлонг (Пойтрас) – 36:40 (5x5)     2:3 Штанцль (Бехер, Рымон) – 59:49 (5x5)    

Это первый в истории МЧМ случай, когда Канада не добирается до полуфинала на двух турнирах подряд. Ранее зафиксирован только один отрезок, на котором канадцы не попадали в топ-4 — это произошло на трёх чемпионатах с 1979 по 1981 год (пятое, пятое и седьмое места), которые проводились ещё по круговой системе. После этого до МЧМ-2024 зафиксированы четыре одиночных непопадания Канады в полуфинал — это произошло в 1992, 1998, 2016 и 2019 годах.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная сетка МЧМ-2025

Видео: Рекорды МЧМ, которые почти невозможно побить

Материалы по теме
Канада уступила Чехии в 1/4 финала с решающим голом на последней минуте на двух МЧМ подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android