Карбери высказался о многолетнем противостоянии Овечкина и Флёри в НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после сегодняшнего матча его команды с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ высказался о многолетнем противостоянии лидера «столичных» Александра Овечкина с голкипером «дикарей» Марком-Андре Флёри, для которого этот сезон является последним в профессиональной карьере.

«Вы цените то, как долго оно длится, их историю, соперничество между «Питтсбургом» (бывшим клубом Флёри. — Прим. «Чемпионата») и «Вашингтоном» и ожесточённые битвы. И для Ови забить сегодня гол в большинстве стало важным событием», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Напомним, этот гол стал 41-м для 39-летнего Овечкина за карьеру в НХЛ суммарно в регулярках и плей-офф, забитым в ворота 40-летнего Флёри. Это лучший результат в истории НХЛ с момента её расширения в сезоне-1967/1968 по показателю голов одного игрока против одного и того же голкипера.

Всего в текущем регулярном чемпионате российский суперфорвард провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков.