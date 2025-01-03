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«Колорадо» без Ничушкина ушёл с 0:3 и обыграл «Баффало» в домашнем матче НХЛ

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (6:5 ОТ).

У «Колорадо» дубль на счету Кейла Макара. Также за «Эвеланш» отличились Росс Колтон, Микко Рантанен, Джонатан Друен и Девон Тэйвз. Хет-триком в составе гостей отметился Джейсон Цукер. Ещё по шайбе забросили Боуэн Байрэм и Закари Бенсон.

Примечательно, что по ходу встречи «Колорадо» уступал 0:3, а свою пятую шайбу забросил за семь секунд до окончания третьего периода.

Отметим, что российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин пропускал этот матч из-за травмы нижней части тела.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд, набрал 48 очков и занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. «Баффало» идёт последним в Атлантическом дивизионе с 33 очками.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.