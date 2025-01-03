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Колорадо Эвеланш — Баффало Сэйбрз, результат матча 3 января 2025, счет 6:5 ОТ, НХЛ 2024-2025

«Колорадо» без Ничушкина ушёл с 0:3 и обыграл «Баффало» в домашнем матче НХЛ
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В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Баффало Сэйбрз» (6:5 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Куинн, Томпсон) – 13:17 (pp)     0:2 Байрэм (Цукер, Козенс) – 17:10     0:3 Цукер (Томпсон, Далин) – 31:08 (pp)     1:3 Макар (Друен, Тэйвз) – 34:58     2:3 Колтон (Жирар) – 41:05     2:4 Бенсон (Кребс, Петерка) – 41:27     3:4 Рантанен (Маккиннон, Миттельштадт) – 44:17 (pp)     3:5 Цукер (Томпсон) – 56:09     4:5 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 57:34     5:5 Друен (Маккиннон, Рантанен) – 59:52     6:5 Тэйвз – 60:48    

У «Колорадо» дубль на счету Кейла Макара. Также за «Эвеланш» отличились Росс Колтон, Микко Рантанен, Джонатан Друен и Девон Тэйвз. Хет-триком в составе гостей отметился Джейсон Цукер. Ещё по шайбе забросили Боуэн Байрэм и Закари Бенсон.

Примечательно, что по ходу встречи «Колорадо» уступал 0:3, а свою пятую шайбу забросил за семь секунд до окончания третьего периода.

Отметим, что российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин пропускал этот матч из-за травмы нижней части тела.

«Колорадо» одержал шестую победу подряд, набрал 48 очков и занимает третье место в таблице Центрального дивизиона. «Баффало» идёт последним в Атлантическом дивизионе с 33 очками.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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