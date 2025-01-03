НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 января

Сегодня, 3 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять встреч, ещё три продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

Три игры продолжаются в данный момент.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 53 очка после 38 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 56 очками после 40 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.