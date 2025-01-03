НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 3 января
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Сегодня, 3 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять встреч, ещё три продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Бёрнс (Славин, Джарвис) – 00:35 1:1 Лунделль (Боквист, Родригес) – 22:17 1:2 Славин (Котканиеми, Уокер) – 52:30 1:3 Нечас (Свечников, Стаал) – 59:32
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19 1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24 1:2 Тренин – 19:07 (sh) 2:2 Овечкин – 35:08 (pp) 3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34 3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19 3:4 Болди – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Зибанеджад (Смит, Крайдер) – 09:48 2:0 Берард (Хитил) – 12:53 2:1 Линдхольм (Пастрняк, Макэвой) – 27:57
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 ван Римсдайк (Силлинджер, Проворов) – 02:42 (pp) 1:1 Кейн (Копп, Дебринкэт) – 06:55 1:2 Густафссон (Холл) – 14:39 1:3 Дебринкэт (Зайдер, Ларкин) – 17:09 (pp) 2:3 Веренски – 31:09 3:3 Монахан (ван Римсдайк, Веренски) – 38:40 3:4 Ларкин (Дебринкэт, Кейн) – 44:54 (pp) 4:4 ван Римсдайк (Фантилли, Веренски) – 57:19 4:5 Берггрен (Мотт, Шьяро) – 59:24
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Макманн (Робертсон) – 30:43 1:1 Мейфилд (Барзал, Пелеч) – 38:15 1:2 Макманн (Экман-Ларссон, Доми) – 57:01 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Шайфли (Коннор, Виларди) – 00:33 2:0 Лаури (Иафалло, Моррисси) – 17:17 2:1 Карлссон (Гудас, Киллорн) – 18:58 2:2 Терри (Строум, Дюмулен) – 26:52 3:2 Иафалло (Нидеррайтер, Моррисси) – 57:16 3:3 Гудас (Ватрано, Терри) – 58:10 3:4 Терри (Гибсон) – 63:34
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Хинц (Робертсон, Хейсканен) – 04:39 (pp) 1:1 Ткачук (Пинто) – 07:45 1:2 Грейг (Ткачук) – 08:09 2:2 Бенн (Дюшейн, Джонстон) – 30:19 3:2 Хинц (Робертсон, Дадонов) – 31:27 4:2 Дюшейн (Джонстон) – 53:37
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 5
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Цукер (Куинн, Томпсон) – 13:17 (pp) 0:2 Байрэм (Цукер, Козенс) – 17:10 0:3 Цукер (Томпсон, Далин) – 31:08 (pp) 1:3 Макар (Друен, Тэйвз) – 34:58 2:3 Колтон (Жирар) – 41:05 2:4 Бенсон (Кребс, Петерка) – 41:27 3:4 Рантанен (Маккиннон, Миттельштадт) – 44:17 (pp) 3:5 Цукер (Томпсон) – 56:09 4:5 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 57:34 5:5 Друен (Маккиннон, Рантанен) – 59:52 6:5 Тэйвз – 60:48
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Круз (Коул) – 08:51 1:1 Коулман (Кадри, Андерссон) – 19:12 (pp) 1:2 Кули (Гюнтер, Келлер) – 26:19 (pp) 2:2 Зари (Шарангович, Уигар) – 27:26 3:2 Пахал (Коронато, Коулман) – 35:14 3:3 Келлер (Мяяття, Хэйтон) – 40:37 3:4 Круз (Бьюгстад, Мяяття) – 42:35 3:5 Стенлунд (Керфут, Сергачёв) – 59:00
Три игры продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Стивенсон (Бураковски, Данн) – 01:52 1:1 Сассон (Хайнен, Хёгландер) – 13:17 1:2 Гарланд (Ди Джузеппе, Форборт) – 27:49 1:3 Майерс (Миллер, Дебраск) – 45:35 2:3 Бенирс (Райт, Монтур) – 49:05 (pp) 3:3 Данн (Бураковски, Бенирс) – 59:07 3:4 Миллер – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фёрстер (Кейтс, Бринк) – 00:21 1:1 Стоун (Айкел, Ханифин) – 20:51 2:1 Хаг (Колесар) – 22:13 3:1 Дорофеев (Теодор, Макнэбб) – 38:22 4:1 Хольц (Ханифин, Пьетранджело) – 42:46 4:2 Конечны (Типпетт, Фрост) – 44:56 (pp) 5:2 Пирсон (Стоун, Айкел) – 59:24
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тоффоли (Власик, Рутта) – 13:52 2:0 Ферраро (Гранлунд) – 32:55 2:1 Чирелли (Чернак, Хагель) – 37:44
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 53 очка после 38 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 56 очками после 40 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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