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Овечкин рассказал, как быстро восстановить форму после длительного отсутствия из-за травм

Овечкин рассказал, как быстро восстановить форму после длительного отсутствия из-за травм
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Российский нападающий и лидер «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что необходимо делать хоккеисту, чтобы быстро вернуться к оптимальной форме после длительного отсутствия из-за травм.

«После того как пропускаешь так много игр, ты просто стараешься играть короткие смены, выкладываться в каждом матче, в каждой смене, чувствовать шайбу. Однако иногда бывает так, что ты не получаешь шансов забить, но в конце концов забрасываешь одну и чувствуешь себя намного лучше», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Напомним, в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б) 39-летний россиянин отметился голом. Эта шайба стала для него третьей в четырёх матчах после возвращения в состав. До этого Овечкин пропустил больше месяца из-за перелома ноги.

Всего в текущем регулярном чемпионате российский суперфорвард провёл 22 матча, в которых набрал 28 (18+10) очков.

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