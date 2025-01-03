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Овечкин занимает 4 из 5 первых мест в истории «Кэпиталз» по голам в первых 22 играх сезона

Овечкин занимает 4 из 5 первых мест в истории «Кэпиталз» по голам в первых 22 играх сезона
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б). Теперь на счету форварда 18 шайб в первых 22 играх сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19     1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24     1:2 Тренин – 19:07 (sh)     2:2 Овечкин – 35:08 (pp)     3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34     3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19     3:4 Болди – 65:00    

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Овечкин занимает четыре из пяти первых мест в истории «Вашингтона» по голам в первых 22 играх сезона.

Топ-5 по голам в истории «Кэпиталз» по голам в первых 22 играх сезона выглядит так:

1. Александр Овечкин (20 шайб в сезоне-2009/2010);
2. Александр Овечкин (20 шайб в сезоне-2013/2014);
3. Деннис Марук (19 шайб в сезоне-1980/1981);
4. Александр Овечкин (19 шайб в сезоне-2021/2022);
5. Александр Овечкин (18 шайб в сезоне-2024/2025).

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