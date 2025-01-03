Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Овечкин занимает 4 из 5 первых мест в истории «Кэпиталз» по голам в первых 22 играх сезона

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б). Теперь на счету форварда 18 шайб в первых 22 играх сезона.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Овечкин занимает четыре из пяти первых мест в истории «Вашингтона» по голам в первых 22 играх сезона.

Топ-5 по голам в истории «Кэпиталз» по голам в первых 22 играх сезона выглядит так:

1. Александр Овечкин (20 шайб в сезоне-2009/2010);

2. Александр Овечкин (20 шайб в сезоне-2013/2014);

3. Деннис Марук (19 шайб в сезоне-1980/1981);

4. Александр Овечкин (19 шайб в сезоне-2021/2022);

5. Александр Овечкин (18 шайб в сезоне-2024/2025).