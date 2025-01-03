Флёри прокомментировал мнение, что одержал свою последнюю в карьере победу над Овечкиным

Голкипер-ветеран «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри ответил на вопрос о вероятности того, что одержал свою последнюю победу над лидером «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в сегодняшнем матче между командами в регулярке НХЛ, который закончился в пользу «дикарей» со счётом 4:3 Б. Нынешний сезон является последним в профессиональной карьере 40-летнего канадца.

«Ну, у нас есть ещё одна игра [с «Вашингтоном»], так что я не хочу быть слишком самонадеянным», — приводит слова Флёри пресс-служба НХЛ.

Напомним, в сегодняшней встрече 39-летний Овечкин отметился голом, однако не смог переиграть Флёри в послематчевой буллитной серии. Всего за карьеру россиянин огорчал канадца 41 раз. Это лучший результат в истории НХЛ с момента её расширения в сезоне-1967/1968 по показателю голов одного игрока против одного и того же голкипера.