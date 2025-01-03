Александр Овечкин вышел на чистое третье место по голам в истории НХЛ в январе
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19 1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24 1:2 Тренин – 19:07 (sh) 2:2 Овечкин – 35:08 (pp) 3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34 3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19 3:4 Болди – 65:00
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забросил свою 136-ю шайбу в январе в карьере и вышел на третье место по данному показателю в истории НХЛ. Форвард обошёл Марселя Дионна (135). На второй строчке — Уэйн Гретцки (152). Рекорд по голам в НХЛ в январе принадлежит Горди Хоу — 154 шайбы.
Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 53 очками в активе. В следующей игре столичный клуб примет на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс» 4 января в 20:00 мск.
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