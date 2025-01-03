Александр Овечкин вышел на чистое третье место по голам в истории НХЛ в январе

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б).

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забросил свою 136-ю шайбу в январе в карьере и вышел на третье место по данному показателю в истории НХЛ. Форвард обошёл Марселя Дионна (135). На второй строчке — Уэйн Гретцки (152). Рекорд по голам в НХЛ в январе принадлежит Горди Хоу — 154 шайбы.

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» продолжает лидировать в Столичном дивизионе с 53 очками в активе. В следующей игре столичный клуб примет на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс» 4 января в 20:00 мск.