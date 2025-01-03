Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вышел на чистое второе место в гонке российских снайперов сезона, обойдя Кучерова

Овечкин вышел на чистое второе место в гонке российских снайперов сезона, обойдя Кучерова
Комментарии

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ночь со 2 на 3 января мск забросил свою 18-ю шайбу в текущем регулярном сезоне, отличившись в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19     1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24     1:2 Тренин – 19:07 (sh)     2:2 Овечкин – 35:08 (pp)     3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34     3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19     3:4 Болди – 65:00    

Благодаря этому Овечкин опередил в гонке лучших снайперов сезона среди россиян форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, в активе которого осталось 17 заброшенных шайб, и вышел на чистое второе место. Из российских хоккеистов Александр уступает только нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову, на счету которого в этом сезоне 23 гола.

Всего на счету Овечкина в текущем сезоне 28 очков — 18 шайб и 10 результативных передач.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси

Материалы по теме
Видео
Александр Овечкин забил свой 871-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android