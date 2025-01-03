Овечкин вышел на чистое второе место в гонке российских снайперов сезона, обойдя Кучерова

39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ночь со 2 на 3 января мск забросил свою 18-ю шайбу в текущем регулярном сезоне, отличившись в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б).

Благодаря этому Овечкин опередил в гонке лучших снайперов сезона среди россиян форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, в активе которого осталось 17 заброшенных шайб, и вышел на чистое второе место. Из российских хоккеистов Александр уступает только нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову, на счету которого в этом сезоне 23 гола.

Всего на счету Овечкина в текущем сезоне 28 очков — 18 шайб и 10 результативных передач.

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