Овечкин вышел на чистое второе место в гонке российских снайперов сезона, обойдя Кучерова
Поделиться
39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в ночь со 2 на 3 января мск забросил свою 18-ю шайбу в текущем регулярном сезоне, отличившись в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд» (3:4 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Уилсон (Сандин) – 10:19 1:1 Хартман (Богосян, Эрикссон Эк) – 11:24 1:2 Тренин – 19:07 (sh) 2:2 Овечкин – 35:08 (pp) 3:2 Фехервари (Дюбуа) – 45:34 3:3 Росси (Хартман, Бродин) – 51:19 3:4 Болди – 65:00
Благодаря этому Овечкин опередил в гонке лучших снайперов сезона среди россиян форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, в активе которого осталось 17 заброшенных шайб, и вышел на чистое второе место. Из российских хоккеистов Александр уступает только нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову, на счету которого в этом сезоне 23 гола.
Всего на счету Овечкина в текущем сезоне 28 очков — 18 шайб и 10 результативных передач.
Видео: Овечкин провёл тренировку после травмы в контактном джерси
Комментарии
- 3 января 2025
-
08:59
-
08:57
-
08:41
-
08:36
-
08:32
-
08:22
-
08:19
-
08:03
-
08:00
-
07:28
-
07:24
-
07:06
-
06:59
-
06:49
-
06:38
-
06:38
-
06:24
-
06:18
-
06:12
-
06:07
-
05:51
-
05:47
-
05:47
-
05:45
-
05:27
-
05:13
-
05:13
-
04:56
-
04:40
-
04:35
-
04:20
-
03:46
-
02:57
-
02:22
-
01:33