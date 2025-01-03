«Сан-Хосе» дома победил «Тампу», Кучеров прервал трёхматчевую серию с набранными очками

3 января на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева площадки.

На 14-й минуте первого периода Тайлер Тоффоли с передач Марк-Эдуар Власика и Яна Рутты открыл счёт во встрече.

На 13-й минуте второй двацдатиминутки Марио Ферраро с передачи Микаэля Гранлунда удвоил преимущество «акул». Спустя пять минут Энтони Чирелли с передач Эрика Чернака и Брэндона Хагеля забросил первую шайбу «молний» во встрече.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не смог набрать очков в игре и прервал свою трёхматчевую серию с набранными баллами.