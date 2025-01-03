«Сан-Хосе» дома победил «Тампу», Кучеров прервал трёхматчевую серию с набранными очками
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3 января на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева площадки.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2025, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Тоффоли (Власик, Рутта) – 13:52 2:0 Ферраро (Гранлунд) – 32:55 2:1 Чирелли (Чернак, Хагель) – 37:44
На 14-й минуте первого периода Тайлер Тоффоли с передач Марк-Эдуар Власика и Яна Рутты открыл счёт во встрече.
На 13-й минуте второй двацдатиминутки Марио Ферраро с передачи Микаэля Гранлунда удвоил преимущество «акул». Спустя пять минут Энтони Чирелли с передач Эрика Чернака и Брэндона Хагеля забросил первую шайбу «молний» во встрече.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не смог набрать очков в игре и прервал свою трёхматчевую серию с набранными баллами.
Комментарии
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